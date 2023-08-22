Друг Аллегри заявил, что итальянец покинет «Ювентус» летом 2024 года

Экс-президенти товарищ главного тренерарассказал о будущем специалиста.

«Он хочет искупить свою вину, после очень сложного года, а в конце сезона он уедет в Саудовскую Аравию, Америку или туда, где он будет востребован. Этим летом ему поступали предложения, но он всегда был настроен остаться, чтобы доказать свою состоятельность.

Футбол стал сложным, предлагаемые суммы не могут сравниться. Конкуренцию могут составить только английские команды», — приводит слова Спинелли Football Italia.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в Серии А с 62 очками в активе.

Напомним, что этим летом «Аль-Хиляль» был заинтересован в том, чтобы назначить Аллерги на пост главного тренера, но тот ответил отказом.