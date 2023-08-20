«Астон Вилла» — «Эвертон»: счет матча 4:0, обзор голов

Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Диаби протащил мяч вперёд по центру, отпасовал на правый край штрафной площади на Леона Бэйли, а тот сместился к лицевой линии и прострелил вдоль ворот на Макгинна. Последний в касание переправил мяч в цель.

На 23-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей — Пикфорд опоздал с выходом и нарушил правила против Уоткинса. Дуглас Соарес пробил с точки точно в правый нижний угол ворот. Пикфорд угадал направление удара, но не добрался до мяча.

На 51-й минуте аут на левом фланге атаки заработали «вилланы», последовало вбрасывание в штрафную площадку, где Кин коряво двинул по мячу, подарив его Бэйли, а тот мощнейшим ударом метров с восьми прошил Пикфорда.

На 75-й минуте ошиблась оборона «Эвертона». Янг слишком слабо бросил аут в направлении Кина, которого опередил Дуран, вышел 1 на 1 с Пикфордом и несильно пробил в цель мимо вратаря.