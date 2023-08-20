«Астон Вилла» — «Эвертон»: счет матча 4:0, обзор голов

Бирмингемская «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.
Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Диаби протащил мяч вперёд по центру, отпасовал на правый край штрафной площади на Леона Бэйли, а тот сместился к лицевой линии и прострелил вдоль ворот на Макгинна. Последний в касание переправил мяч в цель.
На 23-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей — Пикфорд опоздал с выходом и нарушил правила против Уоткинса. Дуглас Соарес пробил с точки точно в правый нижний угол ворот. Пикфорд угадал направление удара, но не добрался до мяча.
На 51-й минуте аут на левом фланге атаки заработали «вилланы», последовало вбрасывание в штрафную площадку, где Кин коряво двинул по мячу, подарив его Бэйли, а тот мощнейшим ударом метров с восьми прошил Пикфорда.
На 75-й минуте ошиблась оборона «Эвертона». Янг слишком слабо бросил аут в направлении Кина, которого опередил Дуран, вышел 1 на 1 с Пикфордом и несильно пробил в цель мимо вратаря.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Эвертон 4:0
Голы: 1:0 Джон МакГинн (18'), 2:0 Дуглас Луис (пенальти) (24'), 3:0 Леон Бэйли (51'), 4:0 Джон Дуран (75')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара, Дуглас Луис (Диего Карлос, 64'), Леон Бэйли (Юри Тилеманс, 63'), Мусса Диаби (Филиппе Коутиньо, 64'), Джон МакГинн, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 74')
Эвертон: Доминик Калверт-Льюин (Арно Данжума, 38'), Абдулайе Дукуре, Алекс Айуоби (Ниль Мопе, 51'), Амаду Онана, Идрисса Гейе (Lewis Norman Dobbin, 46'), Джеймс Гарнер, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Нэйтан Паттерсон, Джордан Пикфорд
Предупреждения: Дуглас Луис (14'), Джордан Пикфорд (24'), Лука Динь (33'), Майкл Кин (45 + 4'), Идрисса Гейе (45 + 9'), Нэйтан Паттерсон (86'), Кэмерон Арчер (90')