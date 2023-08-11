Оздоев дебютировал за ПАОК в матче квалификации Лиги конференции

Греческий ПАОК в гостях сыграл вничью с хорватским «Хайдуком» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 0:0.

В этом матче в составе ПАОКа дебютировал российский полузащитник Магомед Оздоев, который вышел на поле на 79‑й минуте.

Напомним, Оздоев перешел в ПАОК из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» 7 августа. Полузащитник подписал контракт на два года.

Оздоев выступал за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года, после того, как у него истек договор с санкт-петербургским «Зенитом».. В составе турецкого клуба он провел 34 матча, в которых отметился пятью мячами и шестью голевыми передачами.