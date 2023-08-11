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    «Оренбург» анонсировал переход эквадорского нападающего

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    «Оренбург» в ближайшее время подпишет нападающего «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро. Об этом сообщил спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев.

    Джастин Куэро
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    Джастин Куэро

    «Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем.

    "Оренбург" делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит ее и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта.

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    • Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в "Оренбург" больше не будет», — приводит слова Андреева Sport24.

    Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Куэро в 500 тысяч евро.

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