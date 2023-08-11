«Оренбург» анонсировал переход эквадорского нападающего

в ближайшее время подпишет нападающего «Индепендьенте дель Валье». Об этом сообщил спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джастин Куэро Фото: StudioFutbol

«Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем.

"Оренбург" делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит ее и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта.

Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в "Оренбург" больше не будет», — приводит слова Андреева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Куэро в 500 тысяч евро.