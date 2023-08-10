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    «Оренбург» хочет арендовать Гайча

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о попытках клуба подписать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

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    «Оренбург» заинтересован в аренде аргентинского футболиста.

    «Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

    Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в "Оренбург" также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

    В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», — приводит слова Андреева Sport24.

    В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за итальянскую «Верону».

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