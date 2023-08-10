«Оренбург» хочет арендовать Гайча

Спортивный директор «Оренбурга»сообщил о попытках клуба подписать нападающего ЦСКА

«Оренбург» заинтересован в аренде аргентинского футболиста.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в "Оренбург" также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», — приводит слова Андреева Sport24.

В прошлом сезоне Гайч выступал на правах аренды за итальянскую «Верону».