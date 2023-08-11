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    Барриос решил уйти из «Зенита». Колумбиец обвиняет клуб в обмане

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос надеется покинуть команду до конца августа.

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    По информации журналиста Ивана Карпова, у Барриоса была договоренность с руководством клуба о том, что ему позволят перейти в «Ноттингем Форест».

    Источник утверждает, что у колумбийца появился этот вариант еще зимой, но его попросили остаться в «Зенит» до лета, на что он дал согласие.

    Барриос не подписывал с «Зенитом» дополнительное соглашение об отказе от использования известной опции приостановки контракта, которая была предоставлена ФИФА футболистам, выступающим в России. Игрок мог воспользоваться этой опцией для переезда в Англию, но не стал этого делать.

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    • Недавно «Ноттингем» сделал предложение по покупке Барриоса за 8+3,5 миллионов евро, однако «Зенит» требует за своего легионера 20 миллионов и отказывается отпускать за меньшую сумму.

    В связи с этим Вильмар считает, что его обманули и решительно настроен уйти из «Зенита».

    Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в 18 миллионов евро.

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