Барриос решил уйти из «Зенита». Колумбиец обвиняет клуб в обмане

Полузащитник «Зенита»надеется покинуть команду до конца августа.

По информации журналиста Ивана Карпова, у Барриоса была договоренность с руководством клуба о том, что ему позволят перейти в «Ноттингем Форест».

Источник утверждает, что у колумбийца появился этот вариант еще зимой, но его попросили остаться в «Зенит» до лета, на что он дал согласие.

Барриос не подписывал с «Зенитом» дополнительное соглашение об отказе от использования известной опции приостановки контракта, которая была предоставлена ФИФА футболистам, выступающим в России. Игрок мог воспользоваться этой опцией для переезда в Англию, но не стал этого делать.

Недавно «Ноттингем» сделал предложение по покупке Барриоса за 8+3,5 миллионов евро, однако «Зенит» требует за своего легионера 20 миллионов и отказывается отпускать за меньшую сумму.

В связи с этим Вильмар считает, что его обманули и решительно настроен уйти из «Зенита».

Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в 18 миллионов евро.