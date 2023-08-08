«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Вольфсбурга»

Микки ван де Вен Фото: tottenhamhotspur.com
Микки подписал с лондонским клубом контракт до июня 2029 года.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили 22-летнего нидерландца 50 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость ван де Вена в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Напомним, сообщалось, что еще одним новичком «Тоттенхэма» в ближайшие дни может стать нападающий аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велиз, которого ранее пытался приобрести «Краснодар».
Transfermarkt оценивает стоимость Велиза в семь миллионов евро. В текущем чемпионате Аргентины он провел 23 матча и забил 11 мячей.