«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Вольфсбурга»

сообщил на своем официальном сайте о трансфере защитника «Вольфсбурга»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Микки ван де Вен Фото: tottenhamhotspur.com

Микки подписал с лондонским клубом контракт до июня 2029 года.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили 22-летнего нидерландца 50 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость ван де Вена в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что еще одним новичком «Тоттенхэма» в ближайшие дни может стать нападающий аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велиз, которого ранее пытался приобрести «Краснодар».

Transfermarkt оценивает стоимость Велиза в семь миллионов евро. В текущем чемпионате Аргентины он провел 23 матча и забил 11 мячей.