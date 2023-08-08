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    «Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Вольфсбурга»

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    «Тоттенхэм» сообщил на своем официальном сайте о трансфере защитника «Вольфсбурга» Микки ван де Вена.

    Микки ван де Вен
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    Микки ван де Вен

    Микки подписал с лондонским клубом контракт до июня 2029 года.

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили 22-летнего нидерландца 50 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость ван де Вена в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Германии 33 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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    • Напомним, сообщалось, что еще одним новичком «Тоттенхэма» в ближайшие дни может стать нападающий аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велиз, которого ранее пытался приобрести «Краснодар».

    Transfermarkt оценивает стоимость Велиза в семь миллионов евро. В текущем чемпионате Аргентины он провел 23 матча и забил 11 мячей.

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