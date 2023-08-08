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    Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

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    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн передумал покидать команду этим летом.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    По информации Evening Standard, Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме».

    Источник отмечает, что лидеру «шпор» нравится работать под руководством Энджа Постекоглу, который возглавил команду после завершения прошедшего сезона.

    Переход Кейна в «Баварию» теперь считается маловероятным, а тем более с учетом того, что на днях «Тоттенхэм» отклонил очередное предложение мюнхенского клуба.

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