Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
По информации Evening Standard, Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме».
Источник отмечает, что лидеру «шпор» нравится работать под руководством Энджа Постекоглу, который возглавил команду после завершения прошедшего сезона.
Переход Кейна в «Баварию» теперь считается маловероятным, а тем более с учетом того, что на днях «Тоттенхэм» отклонил очередное предложение мюнхенского клуба.
В прошлом сезоне Кейн забил 30 мячей в 38 матчах английской Премьер-лиги.
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Напомним, Кейн забил четыре мяча в недавнем товарищеском матче с донецким «Шахтером».