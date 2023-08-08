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    «Барса» в отличном настроении подойдет к новому розыгрышу Примеры

    «Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, товарищеский матч, 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Тоттенхэм»
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    Ансу Фати
    «Барселона» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в товарищеском поединке. Матч состоится 8 августа и начнется в 21:00 по мск. «Барселона» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Августа 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 21:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Барселона»

    «Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Отметим, что золото она оформила задолго до финиша первенства и уступила только в шести играх из 38, причем трижды в заключительных четырех встречах.

    Характерной особенностью каталонцев в минувшем розыгрыше Примеры была надежная игра в обороне, ведь за всю турнирную дистанцию они пропустили лишь 20 мячей.

    На евроарене же «сине-гранатовые» выступили неудачно. Они вылетела из Лиги чемпионов после группового этапа, а затем прекратили борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв там «МЮ» (2:2 и 1:2).

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    При подготовке к новому сезону «Барса» отыграла четыре спарринга. В них она уступила лондонскому «Арсенала» 3:5, а также обыграла «Кобе» 2:0, мадридский «Реал» 3:0 и «Милан» 1:0.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» минувший сезон провел откровенно неудачно. Коллектив завершил чемпионат на скромном восьмом месте и пролетел мимо еврокубковых турниров.

    Летом лондонская команда достаточно серьезно обновилась. Да и основные исполнители остались в обойме. Правда, может уйти в «Баварию» главный бомбардир Гарри Кейн.

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  • 05/08/2023

    • Летом «шпоры» отыграли только две спарринг-поединка. Сперва они потерпели поражения от «Вест Хэма» со счетом 2:3, а затем разгромили сингапурский «Лайон Сити» 5:1.

    Между собой эти клубы провели четыре очных поединка, три из которых завершились вничью в основное время и раз сильнее оказалась «Барса». Причем во всех этих играх неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Тоттенхэма» дают — 4.05, ничья оценена — в 4.00.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Барса», которая примет соперника на своем поле, сможет выиграть этот поединок и в отличном настроении подойти к новому розыгрышу Примеры.

    И также ждем, что обоюдная забивная тенденция будет продлена и матч завершится верховым исходом.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» в отличном настроении подойдет к новому розыгрышу Примеры
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