«Барселона» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в товарищеском поединке. Матч состоится 8 августа и начнется в 21:00 по мск. «Барселона» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Отметим, что золото она оформила задолго до финиша первенства и уступила только в шести играх из 38, причем трижды в заключительных четырех встречах.

Характерной особенностью каталонцев в минувшем розыгрыше Примеры была надежная игра в обороне, ведь за всю турнирную дистанцию они пропустили лишь 20 мячей.

На евроарене же «сине-гранатовые» выступили неудачно. Они вылетела из Лиги чемпионов после группового этапа, а затем прекратили борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв там «МЮ» (2:2 и 1:2).

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При подготовке к новому сезону «Барса» отыграла четыре спарринга. В них она уступила лондонскому «Арсенала» 3:5, а также обыграла «Кобе» 2:0, мадридский «Реал» 3:0 и «Милан» 1:0.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» минувший сезон провел откровенно неудачно. Коллектив завершил чемпионат на скромном восьмом месте и пролетел мимо еврокубковых турниров.

Летом лондонская команда достаточно серьезно обновилась. Да и основные исполнители остались в обойме. Правда, может уйти в «Баварию» главный бомбардир Гарри Кейн.

Летом «шпоры» отыграли только две спарринг-поединка. Сперва они потерпели поражения от «Вест Хэма» со счетом 2:3, а затем разгромили сингапурский «Лайон Сити» 5:1.

Между собой эти клубы провели четыре очных поединка, три из которых завершились вничью в основное время и раз сильнее оказалась «Барса». Причем во всех этих играх неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.85.

На викторию «Тоттенхэма» дают — 4.05, ничья оценена — в 4.00.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Барса», которая примет соперника на своем поле, сможет выиграть этот поединок и в отличном настроении подойти к новому розыгрышу Примеры.

И также ждем, что обоюдная забивная тенденция будет продлена и матч завершится верховым исходом.