«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»

Московский сообщил на своем официальном сайте о переходе защитника «Олимпиакоса»

Игрок сборной Молдавии подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

На юношеском и молодежном уровне Рябчук выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Порту», откуда перешел в «Пасуш де Феррейра». В начале 2021-го стал игроком «Олимпиакоса», с которым дважды выиграл чемпионат Греции.

В активе Рябчука 41 матч за сборную Молдавии. В 2020-м, 2021-м и 2022-м годах он признавался на родине лучшим футболистом.

В «Спартаке» 25‑летний защитник будет выступать под вторым номером.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука шесть миллионов евро.