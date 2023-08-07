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    Феликс близок к трансферу в «Аль-Хилаль»

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    Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жуан Феликс может переехать в Саудовскую Аравию. Интерес к нему проявляет «Аль-Хилаль».

    Жуан Феликс
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    Жуан Феликс

    По информации O Jogo, переговоры саудовского клуба с «матрасниками» о трансфере 23-летнего португальца находятся в продвинутом состоянии и идут позитивно. Утверждается, что все стороны заинтересованы в сделке.

    Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».

    «Атлетико» планирует выручить от продажи 23-летнего португальца 100 миллионов фунтов.

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