Феликс близок к трансферу в «Аль-Хилаль»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалииможет переехать в Саудовскую Аравию. Интерес к нему проявляет «Аль-Хилаль».

По информации O Jogo, переговоры саудовского клуба с «матрасниками» о трансфере 23-летнего португальца находятся в продвинутом состоянии и идут позитивно. Утверждается, что все стороны заинтересованы в сделке.

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».

«Атлетико» планирует выручить от продажи 23-летнего португальца 100 миллионов фунтов.