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    В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Марсель» в случае победы над «Панатинаикосом» может встретиться с «Брагой»
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    «Марсель» в случае победы над «Панатинаикосом» может встретиться с «Брагой»

    Путь чемпионов

    «Слован» (Братислава, Словакия)/ «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);

    «Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция)/ «Динамо» (Загреб, Хорватия);

    «Ракув» (Польша)/ «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/ «Спарта» (Прага, Чехия);

    «Клаксвик» (Фарерские острова)/ «Мольде» (Норвегия) — «Олимпия» (Словения)/ «Галатасарай» (Турция)

    Путь представителей лиг

    «Рейнджерс» (Шотландия)/ «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/ «Штурм» (Австрия);

    «Брага» (Португалия)/ «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/ «Марсель» (Франция).

  • «Шахтер» — в ЛЧ, «Шериф» — в ЛЕ, а «Динамо» Киев — в ЛК
  • Второй раунд отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций — всё. До группового этапа доберутся самые стойкие и крепкие, впереди ещё две стадии квалификации
  • 04/08/2023

    • Победители этих пар сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Первые матчи этой стадии пройдут 22–23 августа, ответные — 29–30 августа.

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