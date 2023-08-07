В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ

«Марсель» в случае победы над «Панатинаикосом» может встретиться с «Брагой» Фото: globallookpress.com
Путь чемпионов
«Слован» (Братислава, Словакия)/ «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);
«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция)/ «Динамо» (Загреб, Хорватия);
«Ракув» (Польша)/ «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/ «Спарта» (Прага, Чехия);
«Клаксвик» (Фарерские острова)/ «Мольде» (Норвегия) — «Олимпия» (Словения)/ «Галатасарай» (Турция)
Путь представителей лиг
«Рейнджерс» (Шотландия)/ «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/ «Штурм» (Австрия);
«Брага» (Португалия)/ «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/ «Марсель» (Франция).
Победители этих пар сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.
Первые матчи этой стадии пройдут 22–23 августа, ответные — 29–30 августа.