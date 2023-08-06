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    «Аль-Ахли» и ПСЖ не могут договориться по поводу трансфера Верратти

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    Трансфер полузащитника ПСЖ Марко Верратти в «Аль-Ахли» может сорваться. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    Стало известно, что у клубов разные представления о стоимости итальянского полузащитника. ПСЖ хочет получить за Верратти 70-80 млн. евро, а «Аль-Ахли» готов предложить только 30.

    Если клубы договорятся, то Верратти перейдет в клуб из Саудовской Аравии, ведь личный контракт игрока с «Аль-Ахли» уже согласован.

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    • ПСЖ также хочет сохранить игрока, предложив ему 3-летний контракт. В прошлом сезоне Верратти провел 29 матчей в Лиге 1, не отметился результативными действиями и заработал 10 желтых карточек.

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