«Аль-Ахли» и ПСЖ не могут договориться по поводу трансфера Верратти

Трансфер полузащитникаможет сорваться. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что у клубов разные представления о стоимости итальянского полузащитника. ПСЖ хочет получить за Верратти 70-80 млн. евро, а «Аль-Ахли» готов предложить только 30.

Если клубы договорятся, то Верратти перейдет в клуб из Саудовской Аравии, ведь личный контракт игрока с «Аль-Ахли» уже согласован.

ПСЖ также хочет сохранить игрока, предложив ему 3-летний контракт. В прошлом сезоне Верратти провел 29 матчей в Лиге 1, не отметился результативными действиями и заработал 10 желтых карточек.