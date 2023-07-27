«Кальяри» арендовал Шомуродова у «Ромы»

Нападающийна правах аренды перешел в

Срок аренды рассчитан на один год. В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа, информирует официальный сайт клуба.

Во второй половине сезона-2022/2023 Шомуродов выступал за «Специю» на правах аренды. Форвард провёл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт узбекского форварда с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, «Кальяри» вернулся в Серию А спустя один год после вылета во второй дивизион.