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    «Кальяри» арендовал Шомуродова у «Ромы»

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    Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов на правах аренды перешел в «Кальяри».

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Срок аренды рассчитан на один год. В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа, информирует официальный сайт клуба.

    Во второй половине сезона-2022/2023 Шомуродов выступал за «Специю» на правах аренды. Форвард провёл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

    Контракт узбекского форварда с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.

    Напомним, «Кальяри» вернулся в Серию А спустя один год после вылета во второй дивизион.

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