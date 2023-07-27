Лаутаро Мартинес: Не переехал в Саудовскую Аравию, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне

Нападающийответил на вопрос о том, почему отказался переходить в Саудовскую Аравию.

«Это правда, предложения поступили. Но я счастлив в "Интере" и счастлив в Милане, у меня нет причин менять клуб. Моя семья думает так же. Конечно, ты задумываешься о финансовом аспекте, этого нельзя отрицать, это большие деньги, да...

Но тут все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне, я уже подумываю о том, чтобы хорошо подготовиться к следующему Кубку Америки и следующему чемпионату мира со сборной Аргентины», — приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport.