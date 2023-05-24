Арбитр Софьян будет работать на матче РПЛ «Динамо» — «Локомотив»

27 мая (суббота)
«Химки» — «Урал»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Торпедо» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Веретешкин; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Зуев.
28 мая (воскресенье)
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Семёнов, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.