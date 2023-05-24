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    Арбитр Софьян будет работать на матче РПЛ «Динамо» — «Локомотив»

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    На официальном сайте РФС стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Роман Софьян
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    Роман Софьян

    27 мая (суббота)

    «Химки» — «Урал»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Василий Казарцев; VAR — Николай Волошин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Торпедо» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Веретешкин; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Сочи» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Зуев.

    28 мая (воскресенье)

    «Спартак» — «Пари НН»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Семёнов, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

    «Динамо» — «Локомотив»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Факел» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

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