Терзич о лидерстве «Боруссии»: Мы просто сделали шаг вперед

отметил близость «Боруссии» к чемпионству в Бундеслиге.

Главный тренер дортмундцев высказался после победы над «Аугсбургом» (3:0).

«Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг — мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы еще не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», — цитирует Терзича DAZN.

«Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующей туре «Боруссия» дома примет «Майнц» 27 мая. «Бавария» в гостях сыграет с «Кельном».