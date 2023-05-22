ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси»
  • 08:16
    • Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP
  • 23:54
    • ПСЖ одержал волевую победу над «Осером»
  • 21:43
    • «Реал» потерпел поражение в матче с «Валенсией»
  • 21:17
    • «Краснодар» всухую разгромил «Ростов»
    Все новости спорта

    Терзич о лидерстве «Боруссии»: Мы просто сделали шаг вперед

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Аугсбург Бавария
    Эдин Терзич отметил близость «Боруссии» к чемпионству в Бундеслиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Главный тренер дортмундцев высказался после победы над «Аугсбургом» (3:0).

    «Очень приятно оказаться в такой ситуации. Теперь мы ближе к чемпионству, чем когда-либо за очень долгое время. Остался последний шаг — мы должны выиграть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, чтобы вернуть титул в Дортмунд. Мы еще не чемпионы. Оставим эмоции на последний тур», — цитирует Терзича DAZN.

    «Боруссия» набрала 70 очков и за тур до конца вышла на первое место в бундеслиге, опередив «Баварию» на два очка. «Аугсбург» с 34 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В следующей туре «Боруссия» дома примет «Майнц» 27 мая. «Бавария» в гостях сыграет с «Кельном».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эргрюте — Сундсвалль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры