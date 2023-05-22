Бундеслига. «Боруссия» взошла на трон за тур до финиша

27 мая станет известно имя нового чемпиона Германии. За тур до окончания сезона в Бундеслиге в лидеры вырвалась «Боруссия», дортмундцам удалось сместить с трона действующего чемпиона «Баварию».

Смена власти

«Бавария» в родных стенах позволила себе проиграть третьей команде чемпионата «Лейпцигу» (1:3). Это поражение оказалось болезненным для мюнхенцев, которым пришлось уступить лидерство своему конкуренту — «Боруссии».

Календарь и таблица Бундеслиги

Хотя всё начиналось хорошо в матче против «Лейпцига». На 25-й минуте счёт в матче открыл Серж Гнабри и вывел «Баварию» вперёд. «Немецкая машина» посыпалась во второй половине второго тайма, пропустив трижды с 64-й по 86-й минуты.

«Бавария» после поражения от «Лейпцига» globallookpress.com

Равновесие на табло сначала восстановил Конрад Лаймер, а затем Кристофер Нкунку и Доминик Собосли были точны с одиннацдатиметровой отметки, реализовав пенальти.

«Боруссия» осечкой «Баварии» воспользовалась. В рамках 33-го тура «шмели» в гостях уничтожили «Аугсбург» (3:0). В составе «чёрно-жёлтых» дублем отметился Себастьен Алле, а точку в поединке на 93-й минуте поставил Юлиан Брандт.

Таким образом «Боруссия» набрал 70 очков и вышла на первое место. «Бавария» в свою очередь опустилась на вторую строчку с 68-ю баллами в активе.

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

К слову, немецкая Бундеслига уже определилась с командами, которые представят футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов: «Боруссия», «Бавария» и «Лейпциг».

За последнюю путевку сражаются «Унион» и «Фрайбург». Оба клуба набрали по 59 очков, выше расположился коллектив из Берлина. Для этих команд всё решится в заключительном туре.

Зона вылета

«Штутгарт», «Бохум» и «Шальке-04» сражаются за выживание. Хуже обстоят дела у «Шальке» (17 место), у команды в графе набранные очки — 31 балл. Клуб из Гельзенкирхена находится в зоне вылета.

«Бохум» занимает 16 место, а это зона плей-офф на выбывание. На спасительной 15 строчке расположился «Штутгарт». К слову, данный тандем аккумулировал по 32 очка.

Кто-то покинет Бундеслигу вместе с «Гертой», а кто-то продолжит биться за сохранение прописки в элите немецкого футбола, а кто-то сможет спастить. Ответ узнаем в 34-м туре чемпионата Германии.

Заключительный тур

Матчи последнего тура пройдут в один день и начнутся в одно время. Дата — 27 мая, время — 16:30 по московскому времени.

В двух матчах будет решаться судьба серебряная салатница: «Боруссия» примет «Майнц», а «Бавария» отправится в гости к «Кёльну».

Все прогнозы на Бундеслигу

В двух матчах определится последний участник группового этапа Лиги чемпионов: «Унион» дома сыграет с «Вердером», а «Фрайбург» будет гостить у «Айнтрахта». В этот же день мы узнаем имена команд, которые покинут Бундеслигу.