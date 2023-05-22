ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. «Боруссия» взошла на трон за тур до финиша

    Итоги 33-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Вольфсбург Герта Кельн РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Фрайбург Хоффенхайм 1899 Штутгарт
    Вся лентаСамое главное
    «Флорида» в игре с «Каролиной»Конец зажигательного «Сиэтла», убийственный старт «Флориды» в серии с «Каролиной», волевой «Вегас» «Манчестер Сити» Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси» «Спартак» — ЦСКА«Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби
  • 13:04
    • Оздоев: В ближайшие два-три года не вернусь в Россию
  • 12:44
    • «Боруссия» может приобрести одного из лидеров «Аякса»
  • 11:24
    • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
  • 10:32
    • Спаллетти решил покинуть «Наполи»
  • 10:21
    • «Арсенал» определился с главными трансферными целями на лето
  • 10:14
    • ФИФА продлит разрешение для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ
  • 08:16
    • Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    «Боруссия» выходит на первое место в Бундеслиге
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» выходит на первое место в Бундеслиге
    27 мая станет известно имя нового чемпиона Германии. За тур до окончания сезона в Бундеслиге в лидеры вырвалась «Боруссия», дортмундцам удалось сместить с трона действующего чемпиона «Баварию».

    Смена власти

    «Бавария» в родных стенах позволила себе проиграть третьей команде чемпионата «Лейпцигу» (1:3). Это поражение оказалось болезненным для мюнхенцев, которым пришлось уступить лидерство своему конкуренту — «Боруссии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Хотя всё начиналось хорошо в матче против «Лейпцига». На 25-й минуте счёт в матче открыл Серж Гнабри и вывел «Баварию» вперёд. «Немецкая машина» посыпалась во второй половине второго тайма, пропустив трижды с 64-й по 86-й минуты.

    «Бавария» после поражения от «Лейпцига»
    globallookpress.com

    Равновесие на табло сначала восстановил Конрад Лаймер, а затем Кристофер Нкунку и Доминик Собосли были точны с одиннацдатиметровой отметки, реализовав пенальти.

    «Боруссия» осечкой «Баварии» воспользовалась. В рамках 33-го тура «шмели» в гостях уничтожили «Аугсбург» (3:0). В составе «чёрно-жёлтых» дублем отметился Себастьен Алле, а точку в поединке на 93-й минуте поставил Юлиан Брандт.

    Таким образом «Боруссия» набрал 70 очков и вышла на первое место. «Бавария» в свою очередь опустилась на вторую строчку с 68-ю баллами в активе.

    «Боруссия» Дортмунд
    globallookpress.com

    К слову, немецкая Бундеслига уже определилась с командами, которые представят футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов: «Боруссия», «Бавария» и «Лейпциг».

    За последнюю путевку сражаются «Унион» и «Фрайбург». Оба клуба набрали по 59 очков, выше расположился коллектив из Берлина. Для этих команд всё решится в заключительном туре.

    Зона вылета

    «Штутгарт», «Бохум» и «Шальке-04» сражаются за выживание. Хуже обстоят дела у «Шальке» (17 место), у команды в графе набранные очки — 31 балл. Клуб из Гельзенкирхена находится в зоне вылета.

  • Бундеслига. Претендентов на титул осталось двое
  • Итоги 32-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 15/05/2023

    • «Бохум» занимает 16 место, а это зона плей-офф на выбывание. На спасительной 15 строчке расположился «Штутгарт». К слову, данный тандем аккумулировал по 32 очка.

    Кто-то покинет Бундеслигу вместе с «Гертой», а кто-то продолжит биться за сохранение прописки в элите немецкого футбола, а кто-то сможет спастить. Ответ узнаем в 34-м туре чемпионата Германии.

    Заключительный тур

    Матчи последнего тура пройдут в один день и начнутся в одно время. Дата — 27 мая, время — 16:30 по московскому времени.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В двух матчах будет решаться судьба серебряная салатница: «Боруссия» примет «Майнц», а «Бавария» отправится в гости к «Кёльну».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В двух матчах определится последний участник группового этапа Лиги чемпионов: «Унион» дома сыграет с «Вердером», а «Фрайбург» будет гостить у «Айнтрахта». В этот же день мы узнаем имена команд, которые покинут Бундеслигу.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карацев — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.19
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Габуева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры