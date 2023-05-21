«Севилья» — «Бетис»: счет матча 0:0

не выявили победителя в дерби 35-го тура чемпионата Испании.

На 87-й минуте встречи Хуан Миранда выполнил жесткий подкат против Хесуса Наваса и сначала получил желтую карточку. После просмотра видеоповтора арбитр изменил цвет на красный.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Бетис 0:0 Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель (Хесус Навас, 82'), Карим Рекик, Неманья Гудель, Алекс Теллес (Маркос Акунья, 82'), Иван Ракитич, Пап Гуй, Эрик Ламела, Оливер Торрес (Сусо, 50'), Алехандро Гомес (Бриан Хиль, 71'), Рафаэль Мир Висенте (Юссеф Эн-Несири, 70') Бетис: Борха Иглесиас (Хуанми, 65'), Айосе Перес, Серхио Каналес (Хоакин, 80'), Луис Энрике (Родриго Эрнандес, 46'), Вилльям Карвалью (Поль Акуоку, 71'), Родригес Гидо, Абнер Винисиус, Луис Фелипе, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Клаудио Браво Предупреждения: Луис Энрике (27'), Гонсало Монтьель (33'), Карим Рекик (45 + 1'), Поль Акуоку (83') Удаление: Хуан Миранда (87')

«Севилья» занимает 9-е место с 48 очками на счету. «Бетис» находится на 6-м месте с 56 баллами.