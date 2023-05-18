«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийстал первым финалистом Лиги конференций. Команда Дэвида Мойеса во второй раз подряд обыграла

Вторая встреча завершилась со счетом 1:0. На 4-й компенсированной минуте Пабло Форналс поразил ворота голландского коллектива.

Футбол. Лига конференций. Полуфинал АЗ Алкмар — Вест Хэм 0:1 Гол: 0:1 Пабло Форнальс (90 + 4') АЗ Алкмар: Мэтью Райан, Юкинари Сугавара, Сэм Бёкема, Пантелис Хацидиакос, Милош Керкез (Мес де Вит, 85'), Йорди Класи, Тейьяни Рейндерс, Мирон ван Бредероде (Майкель Лахдо, 78'), Свен Мейнанс (Дани де Вит, 70'), Йеспер Карлссон (Свен Мейнанс, 85'), Вангелис Павлидис Вест Хэм: Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 85'), Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 75'), Лукас Пакета (Флинн Даунс, 90'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Наиф Агер, Курт Зума, Тило Керер, Альфонс Ареола Предупреждения: Томаш Соучек (60'), Тило Керер (64')

Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «молотобойцев».

В финале «Вест Хэм» сыграет либо с «Фиорентиной», либо с «Базелем».