«Интер» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Единственный гол был забит на 74-й минуте встречи. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил отличную передачу от Ромелу Лукаку и, освободившись от опеки, вогнал мяч в нижний угол ворот.

Стоит отметить, что «Милан» смог нанести лишь один удар в створ ворот, а «Интер» 4 раза побеспокоил голкипера соперника.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Интер — Милан 1:0 Гол: 1:0 Лаутаро Мартинес (74') Интер: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла (Роберто Гальярдини, 84'), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян (Марсело Брозович, 44'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 66'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 84'), Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 66') Милан: Оливье Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Дивок Ориги, 76'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 76'), Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Малик Тшау (Пьер Калюлю, 64'), Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Малик Тшау (56'), Николо Барелла (79'), Сандро Тонали (79'), Раде Крунич (81'), Лаутаро Мартинес (82'), Фикайо Томори (82')

По сумме двух встреч «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов (2:0 и 1:0), где сыграет с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».