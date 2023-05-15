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    Ямал — самый молодой чемпион Испании в истории

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    Футболист «Барселоны» Ламин Ямал стал самым юным чемпионом Испании за всю историю, сообщает MisterChip.

    Ламин Ямал
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    Ламин Ямал

    15-летний форвард каталонцев теперь является рекордсменом лиги, как самый молодой футболист, завоевавший золото чемпионата. Прежним рекордсменом был Марк Муньеса (17 лет и 51 день), также защищавший цвета «Барселоны» в начале своей карьеры.

    Ямал дебютировал за каталонский клуб в конце апреля, выйдя на замену в концовке встречи Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).

    Накануне «Барселона» одержала выездную победу над «Эспаньолом» в 34‑м туре чемпионата Испании по футболу и досрочно стала победителем турнира.

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