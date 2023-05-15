Ямал — самый молодой чемпион Испании в истории

Ламин Ямал Фото: globallookpress.com
15-летний форвард каталонцев теперь является рекордсменом лиги, как самый молодой футболист, завоевавший золото чемпионата. Прежним рекордсменом был Марк Муньеса (17 лет и 51 день), также защищавший цвета «Барселоны» в начале своей карьеры.
Ямал дебютировал за каталонский клуб в конце апреля, выйдя на замену в концовке встречи Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).
Накануне «Барселона» одержала выездную победу над «Эспаньолом» в 34‑м туре чемпионата Испании по футболу и досрочно стала победителем турнира.