Ямал — самый молодой чемпион Испании в истории

Футболист «Барселоны»стал самым юным чемпионом Испании за всю историю, сообщает MisterChip.

15-летний форвард каталонцев теперь является рекордсменом лиги, как самый молодой футболист, завоевавший золото чемпионата. Прежним рекордсменом был Марк Муньеса (17 лет и 51 день), также защищавший цвета «Барселоны» в начале своей карьеры.

Ямал дебютировал за каталонский клуб в конце апреля, выйдя на замену в концовке встречи Ла Лиги с «Бетисом» (4:0).

Накануне «Барселона» одержала выездную победу над «Эспаньолом» в 34‑м туре чемпионата Испании по футболу и досрочно стала победителем турнира.