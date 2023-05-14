«Клермон» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 35-го тура французской Лиги 1в родных стенах переигралсо счетом 2:1.

На гол Александра Ляказетта хозяева ответили точными ударами Грежона Киея, который оформил дубль.

Футбол. Франция. Лига 1 Клермон — Лион 2:1 Голы: 0:1 Александр Ляказетт (22'), 1:1 Грежон Кьэ (пенальти) (25'), 2:1 Грежон Кьэ (65') Клермон: Мори Дио, Алиду Сейду, Флоран Ожье, Максимилиано Кофрие, Мехди Зеффан (Джим Аллевина, 77'), Йоанн Маньен (Максим Гоналон, 77'), Жоан Гастьен, Нето Боржес, Саиф-Эдин Хауи (Мухаммед Чам Сарачевич, 69'), Эльбасан Рашани, Грежон Кьэ (Комнен Андрич, 78') Лион: Райан Шерки (Мусса Дембеле, 77'), Александр Ляказетт, Amin Sarr (Jeffinho, 65'), Николас Тальяфико, Корентин Толиссо, Максанс Какере (Уссем Ауа, 77'), Мало Гюсто (Саэль Кумбеди, 65'), Кастелло Люкеба, Деян Ловрен (Тьяго Мендес, 44'), Синали Дьоманде, Антони Лопеш Предупреждения: Флоран Ожье (29'), Кастелло Люкеба (73'), Николас Тальяфико (84'), Комнен Андрич (90 + 5'), Эльбасан Рашани (90 + 8'), Антони Лопеш (90 + 8')

Победа позволила «Клермону» набрать 53 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице Серии А. У «Лиона» осталось 56 пунктов и седьмая строчка.