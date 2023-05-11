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    Беллингем согласовал контракт с «Реалом»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем в ближайшее время станет игроком мадридского «Реала».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, десять дней назад Беллингем согласовал с «Реалом» условия личного контракта.

    Отмечается, что 19-летний футболист впечатлен проектом «Королевского клуба».

    В скором времени руководство «Реала» планирует договориться с «Боруссией» о сумме трансфера.

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