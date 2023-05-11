Беллингем согласовал контракт с «Реалом»

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, десять дней назад Беллингем согласовал с «Реалом» условия личного контракта.
Отмечается, что 19-летний футболист впечатлен проектом «Королевского клуба».
В скором времени руководство «Реала» планирует договориться с «Боруссией» о сумме трансфера.
Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за Беллингема до 140 миллионов евро.
Напомним, «Реал» может приобрести Йозуа Киммиха после ухода Луки Модрича и Тони Крооса.