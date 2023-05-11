Беллингем согласовал контракт с «Реалом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»в ближайшее время станет игроком мадридского

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, десять дней назад Беллингем согласовал с «Реалом» условия личного контракта.

Отмечается, что 19-летний футболист впечатлен проектом «Королевского клуба».

В скором времени руководство «Реала» планирует договориться с «Боруссией» о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за Беллингема до 140 миллионов евро.

Напомним, «Реал» может приобрести Йозуа Киммиха после ухода Луки Модрича и Тони Крооса.