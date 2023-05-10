Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева

Главный тренер «Ференцвароша»признался, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Зенита»

Ранее стало известно, что Кузяев решил не продлевать контракт с «Зенитом». В конце июня он станет свободным агентом.

«Интерес "Ференцвароша" к Кузяеву? Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят.

Если Кузяев действительно хочет уйти из "Зенита", то почему в Турцию, а не в "Ференцварош"? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем.

Кузяев ― основной игрок "Зенита", даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».