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    • Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева
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    Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева

    Футбол Ференцварош Зенит Футбол России Трансферы
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    Ранее стало известно, что Кузяев решил не продлевать контракт с «Зенитом». В конце июня он станет свободным агентом.

    «Интерес "Ференцвароша" к Кузяеву? Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят.

    Если Кузяев действительно хочет уйти из "Зенита", то почему в Турцию, а не в "Ференцварош"? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем.

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    • Кузяев ― основной игрок "Зенита", даже при всех бразильцах в составе. 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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