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    «Страсбург» переиграл «Нант», «Осер» и «Клермон» сыграли вничью

    «Осер» — «Клермон»: счет матча 1:1, обзор гола

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    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Осер» и «Клермон» сыграли вничью 1:1.

    «Страсбург»
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    «Страсбург»

    На гол Сулеймане Туре гости ответили точным ударом Саифа-Эддина Хауи.

    Чемпионат Франции. 34-й тур
    Осер — Клермон 1:1
    Голы: 1:0 — 36 Туре, 1:1 — 54 КауиОсер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре (Жанвье, 73), Равелосон, Менса, Туре, Массенго (Сахи, 69), Эн (Синайоко, 80), Ньянг (Аблин, 68), Да Кошта (Перрен, 80)Клермон Клермон — Диав, Ожье, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани (Бела, 80), Гастьен, Кауи (Сарачевич, 59), Маньен, Аллевина (Зеффан, 59), Кье (Андрич, 80)

    В параллельной игре «Страсбург» на выезде взял верх над «Нантом» со счетом 2:0.

    Победу гостям принесли забитые мячи Хабиба Диалло и Хабиба Диарра.

    Чемпионат Франции. 34-й тур
    Нант — Страсбург 0:2
    Голы: 0:1 — 26, пенальти Диалло, 0:2 — 47 ДиарраНант: Лафон, Сантонз (Коко, 46), Паллуа, Кастеллетто, Жоао Виктор (Молле, 46), Жиротто, Мерлен (Хаджам, 60), Блас (Саймон, 75), Мутуссами, Мохамед (Делор, 60), ГанагоСтрасбург: Страсбур — Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Перрен, Соболь (Дагба, 57), Дукуре (Ахолу, 75), Сансон (Прцич, 81), Белльгард, Диарра (Лиэнар, 70), Диалло

    В еще одной игре «Лорьян» дома обыграл «Брест» со счетом 2:1.

    За хозяев дублем отметился Ибраима Коне, а за гостей мяч престижа забил Ромен Дель Кастильо.

    Чемпионат Франции. 34-й тур
    Лорьян — Брест 2:1
    Голы: 1:0 — 32 Коне, 2:0 — 51 Коне, 2:1 — 69, пенальти Дель КастийоЛорьян: Мвого, Ле Гофф, Калулу, Тальби, Йонгва (Кари, 85), Катлин (Ле Бри, 70), Абержель, Инносент (Макенго, 57), Февр, Ле Фе, Коне (Дьенг, 70)Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Дюверн (Локо, 75), Лемарешаль (Дель Кастийо, 62), Белькебла (Онора, 75), Ле-Мелу, Маньетти (Камара, 63), Мунье, Ле Дуарон

    И, наконец, «Аяччо» и «Тулуза» не смогли выявить сильнейшего.

    Соперники так и не поразили ворота друг друга.

    Чемпионат Франции. 34-й тур
    Аяччо — Тулуза 0:0
    Аяччо: Соллакаро, Юссуф, Гонсалес, Видаль, Коне (Альфонс, 62), Нури (Шегра, 62), Спадануда (Баяла, 87), Мангани (Touré, 75), Кутадер, Маркетти, Амума (Сумано, 62)Тулуза: Дюпе, Деслер, Николайсен, Руо, Суасо, Деягере (Рафаэл Ратао, 58), ван ден Бомен, Спирингс (Сьерро, 73), Шаиби (Онаиву, 83), Абухляль (Бирманчевич, 72), Даллинга (Хамулич, 83)
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