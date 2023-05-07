«Осер» — «Клермон»: счет матча 1:1, обзор гола

В матче 34-го тура чемпионата Франциисыграли вничью 1:1.

На гол Сулеймане Туре гости ответили точным ударом Саифа-Эддина Хауи.

Чемпионат Франции. 34-й тур Осер — Клермон 1:1 Голы: 1:0 — 36 Туре, 1:1 — 54 КауиОсер: Раду, Зедадка, Жубал, Туре (Жанвье, 73), Равелосон, Менса, Туре, Массенго (Сахи, 69), Эн (Синайоко, 80), Ньянг (Аблин, 68), Да Кошта (Перрен, 80)Клермон Клермон — Диав, Ожье, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани (Бела, 80), Гастьен, Кауи (Сарачевич, 59), Маньен, Аллевина (Зеффан, 59), Кье (Андрич, 80)

В параллельной игре «Страсбург» на выезде взял верх над «Нантом» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли забитые мячи Хабиба Диалло и Хабиба Диарра.

Чемпионат Франции. 34-й тур Нант — Страсбург 0:2 Голы: 0:1 — 26, пенальти Диалло, 0:2 — 47 ДиарраНант: Лафон, Сантонз (Коко, 46), Паллуа, Кастеллетто, Жоао Виктор (Молле, 46), Жиротто, Мерлен (Хаджам, 60), Блас (Саймон, 75), Мутуссами, Мохамед (Делор, 60), ГанагоСтрасбург: Страсбур — Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Перрен, Соболь (Дагба, 57), Дукуре (Ахолу, 75), Сансон (Прцич, 81), Белльгард, Диарра (Лиэнар, 70), Диалло

В еще одной игре «Лорьян» дома обыграл «Брест» со счетом 2:1.

За хозяев дублем отметился Ибраима Коне, а за гостей мяч престижа забил Ромен Дель Кастильо.

Чемпионат Франции. 34-й тур Лорьян — Брест 2:1 Голы: 1:0 — 32 Коне, 2:0 — 51 Коне, 2:1 — 69, пенальти Дель КастийоЛорьян: Мвого, Ле Гофф, Калулу, Тальби, Йонгва (Кари, 85), Катлин (Ле Бри, 70), Абержель, Инносент (Макенго, 57), Февр, Ле Фе, Коне (Дьенг, 70)Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Дюверн (Локо, 75), Лемарешаль (Дель Кастийо, 62), Белькебла (Онора, 75), Ле-Мелу, Маньетти (Камара, 63), Мунье, Ле Дуарон

И, наконец, «Аяччо» и «Тулуза» не смогли выявить сильнейшего.

Соперники так и не поразили ворота друг друга.