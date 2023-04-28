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    «Лечче» минимально победил «Удинезе»

    «Лечче» — «Удинезе»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 32-го тура итальянской Серии А «Лечче» в родных стенах переиграл «Удинезе» со счетом 1:0.

    Серия А
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    Серия А

    Судьба встречи была решена на 62-й минуте, когда точным ударом с пенальти отметился Габриэль Стрефецца.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Удинезе 1:0
    Гол: 1:0 Габриэл Стрефезза (пенальти) (62') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Симоне Романьоли, 67'), Федерико Баскиротто, Самуэль Юмтити, Антонино Галло, Алексис Блен (Хоан Гонсалес, 79'), Мортен Юльманн, Реми Уден (Юссеф Мале, 78'), Габриэл Стрефезза (Ламек Банда, 78'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 57'), Федерико Ди Франческо Удинезе: Илия Несторовски, Роберто Перейра, Ийенома Дестини Удогие, Санди Ловрич (Толгай Али Арслан, 62'), Уолас (Фести Эбоселе, 76'), Лазар Самарджич (Флорьян Товен, 62'), Кингсли Эхизибуэ, Неуэн Перес (Адам Масина, 76'), Яка Бийол (Вивалдо, 86'), Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Яка Бийол (7'), Алексис Блен (35'), Габриэл Стрефезза (51'), Неуэн Перес (63'), Хоан Гонсалес (85'), Ассан Сесай (90 + 1')

    Заработанные три очка позволили «Лечче» набрать 31 пункт и закрепиться на 16-й позиции в турнирной таблице. У «Удинезе» осталось 42 балла в 11-я строчка.

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