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    РФС поддержал принятие законопроекта о возвращении пива на стадионы

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о важности принятия законопроекта о возможности реализации пива на стадионах.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «РФС поддерживает принятие законопроекта. Важной задачей является уход от бюджетного финансирования. В данном случае мы рассматриваем продажу спиртных напитков.

    После матча Россия — Япония начался запрет на продажу пива. Но после этого произошли изменения: построены новые спортивные объекты, стадионы РПЛ оборудованы камерами видеонаблюдения, внедрена система идентификации болельщиков. Мы совместно с правоохранительными органами знаем все про человека, и в случае совершения правонарушения наказываем именно того, кто допустил нарушение.

    В прошедшем туре РПЛ из 54 нарушителей только 23 были привлечены к ответственности за алкогольное опьянение. Количество небольшое. Современный футбольный стадион — это не только трибуна и поле, это сложный объект. Чем отличается употребление напитков в ресторане, в том числе водки, от употребления неполного списка напитков на стадионе? Не надо воспринимать продажу пива как бардак и вакханалию. Существуют развитые системы технологии, которые ограничивают распитие напитков, в некоторых странах выход с пивом на трибуны запрещен.

    Второй аспект — посещаемость, нужно заполнять их, государство потратило средства. Они построены, что люди приходили на них. Если человек понимает, что кроме просмотра ничего не получит — он выбирает альтернативы. Безопасность? Такой системы, как идентификация болельщиков в мире больше нигде не существует. Говорить, что мы и в этих условиях опасаемся, странно. Прямого экономического эффекта не будет, это небольшие деньги, а вместимость и продажа билетов — то, что получит спорт», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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