Радимов посоветовал Кузяеву перейти в европейский клуб

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что полузащитник «Зенита»сможет заиграть в европейском клубе.

«У Кузяева уже была похожая ситуация несколько лет назад — тоже не подписывал контракт, но в итоге остался.

Знаете, если будет хорошее предложение из Европы, которое устроит Кузяева и клуб, то, конечно, надо ехать.

Далер — игрок сборной, играет в лучшем чемпионате страны с отличными напарниками в лице Малкома, Клаудиньо и остальных.

Конечно, его уровень позволяет играть в Европе. Но должно слишком многое сложиться, чтобы так получилось. В Европу сейчас уезжать тяжело», — приводит слова Радимова Sport24.

Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

В текущем чемпионате России Кузяев провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.