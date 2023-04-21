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    Радимов посоветовал Кузяеву перейти в европейский клуб

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    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сможет заиграть в европейском клубе.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «У Кузяева уже была похожая ситуация несколько лет назад — тоже не подписывал контракт, но в итоге остался.

    Знаете, если будет хорошее предложение из Европы, которое устроит Кузяева и клуб, то, конечно, надо ехать.

    Далер — игрок сборной, играет в лучшем чемпионате страны с отличными напарниками в лице Малкома, Клаудиньо и остальных.

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    • Конечно, его уровень позволяет играть в Европе. Но должно слишком многое сложиться, чтобы так получилось. В Европу сейчас уезжать тяжело», — приводит слова Радимова Sport24.

    Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

    В текущем чемпионате России Кузяев провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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