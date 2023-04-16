«Рома» — «Удинезе»: счет матча 3:0, обзор голов

разгромила(3:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

На 37-й минуте полузащитник хозяев Эдоардо Бове совершил точный удар и открыл счет голам в этом матче.

На 55-й минуте «Рома» удвоила преимущество в счете благодаря голу полузащитника команды Лоренцо Пеллегрини.

Уже на 90+1-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Удинезе 3:0 Голы: 1:0 Эдоардо Бове (37'), 2:0 Лоренцо Пеллегрини (55'), 3:0 Тэмми Абрахам (90 + 1') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Диего Льоренте, Зеки Челик (Леонардо Спинаццола, 75'), Бриан Кристанте, Эдоардо Бове, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 75'), Жоржиньо Вейналдум (Неманья Матич, 60'), Лоренцо Пеллегрини (Беньямин Тахирович, 90'), Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 75') Удинезе: Исаак Саксесс (Флорьян Товен, 79'), Роберто Перейра, Ийенома Дестини Удогие (Адам Масина, 86'), Санди Ловрич (Илия Несторовски, 78'), Уолас, Лазар Самарджич (Симоне Пафунди, 78'), Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 71'), Неуэн Перес, Яка Бийол, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Роберто Перейра (35'), Исаак Саксесс (40'), Кингсли Эхизибуэ (45 + 4'), Джанлука Манчини (68'), Флорьян Товен (90')

После этого матча «Рома» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 56-ю очками в активе. «Удинезе» — на 12-й позиции (39).