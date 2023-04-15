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    ПСЖ обыграл «Ланс» во французской Первой лиге

    ПСЖ — «Ланс»: счет матча 3:1, обзор голов

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    ПСЖ одержал победу над «Лансом» (3:1) в матче 31-го тура французской Первой лиги.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Уже на 19-й минуте встречи полузащитник гостей Салис Самед получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

    На 31-й минуте ПСЖ забил первый гол. Нападающий парижан Килиан Мбаппе получил мяч в штрафной и быстро пробил в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера.

    Спустя всего 6 минут игрового времени хозяева удвоили свое преимущество. Полузащитник ПСЖ Витинья нанес голевой удар в правый нижний угол ворот.

    Спустя еще 3 минуты нападающий парижан Лионель Месси сделал счет разгромным, забив 3-й гол. Аргентинец поразил ворота «Ланса» с передачи Килиана Мбаппе.

    На 60-й минуте «Ланс» сумел забить гол престижа. Арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ. Полузащитник гостей Пшемыслав Франковски ударил мимо вратаря и реализовал одиннадцатиметровый.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ланс 3:1
    Голы: 2:0 Витор Феррейра (37'), 3:0 Лионель Месси (40'), 3:1 Пшемыслав Франковский (пенальти) (60') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Маркос Маркиньос (Уоррен Заир-Эмери, 88'), Серхио Рамос, Перейра Данилу, Ашраф Хакими, Карлос Солер, Витор Феррейра, Фабиан Руис, Нуну Мендеш (Хуан Бернат, 77'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе Ланс: Анжело Фюльжини (Жан Онана, 46'), Луа Опенда, Адриен Томассон (Флорьян Сотока, 46'), Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 73'), Секо Фофана, Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский, Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради (Давид Перейра Кошта, 84'), Брис Самба Удаление: Салис Абдул-Самед (19')

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 72 очками в активе. «Ланс» располагается на 2-й позиции (63 балла).

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