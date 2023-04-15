ПСЖ — «Ланс»: счет матча 3:1, обзор голов

Уже на 19-й минуте встречи полузащитник гостей Салис Самед получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
На 31-й минуте ПСЖ забил первый гол. Нападающий парижан Килиан Мбаппе получил мяч в штрафной и быстро пробил в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера.
Спустя всего 6 минут игрового времени хозяева удвоили свое преимущество. Полузащитник ПСЖ Витинья нанес голевой удар в правый нижний угол ворот.
Спустя еще 3 минуты нападающий парижан Лионель Месси сделал счет разгромным, забив 3-й гол. Аргентинец поразил ворота «Ланса» с передачи Килиана Мбаппе.
На 60-й минуте «Ланс» сумел забить гол престижа. Арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ. Полузащитник гостей Пшемыслав Франковски ударил мимо вратаря и реализовал одиннадцатиметровый.
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 72 очками в активе. «Ланс» располагается на 2-й позиции (63 балла).