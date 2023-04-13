«Фейеноорд» — «Рома»: счет матча 1:0, обзор гола

В конце первого тайма игрок «римлян» Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.
На 54-й минуте второго тайма Матс Виффер реализовал момент хозяев и открыл счет, который продержался до финального свистка.
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
Фейеноорд — Рома 1:0
Гол: 1:0 Матс Виффер (54') Фейеноорд: Юстин Бейло, Лютсхарел Гертрейда, Гернот Траунер, Давид Ганцко, Квилиндсхи Хартман, Себастьян Шиманьски, Матс Виффер, Оркун Кёкчю, Алиреза Джаханбакш (Данило, 71'), Сантьяго Хименес (Маркос Лопес, 83'), Уссама Идрисси (Игор Пайшао, 64') Рома: Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 58'), Лоренцо Пеллегрини (Жоржиньо Вейналдум, 46'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 26'), Леонардо Спинаццола (Зеки Челик, 84'), Неманья Матич, Бриан Кристанте, Никола Залевский, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу
«Рома» примет «Фейеноорд» 20 апреля в Риме на стадионе «Олимпико». Начало игры в 22:00 мск.