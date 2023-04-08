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    «Вест Хэм» в гостях одержал победу над «Фулхэмом»

    «Фулхэм» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» (1:0) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    Единственный гол был забит на 23-й минуте встречи. Полузащитник «Фулхэма» Харрисон Рид встал не на то место и мяч рикошетом от игрока оказался в воротах — автогол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Вест Хэм 0:1
    Гол: 0:1 Харрисон Рид (автогол) (23') Фулхэм: Бернд Лено, Седрик Суареш (Кенни Тете, 68'), Олуватосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Томас Кейрни, 46'), Жоау Палинья, Бобби Рид (Манор Соломон, 46'), Андреас Перейра (Даниэль Джеймс, 85'), Виллиан (Гарри Уилсон, 85'), Винисиус Карлос Вест Хэм: Майкл Антонио (Максвелл Корне, 90'), Дэнни Ингс (Флинн Даунс, 61'), Джаррод Боуэн, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 60'), Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждение: Деклан Райс (73')

    «Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. «Фулхэм» располагается на 10-й строчке (39).

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