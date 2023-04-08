«Тоттенхэм» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

Харри Кейн Фото: globallookpress.com
На голы Сон Хын Мина и Харри Кейна гости смогли ответить лишь точным ударом престижа в исполнении Льюса Данка.
Заработанные три очка позволили «Тоттенхэму» закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Брайтона» 46 баллов и седьмая позиция.
В параллельной игре «Астон Вилла» дома уверенно переиграла «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
Голами в матче отметились Бертран Траоре на 48-й минуте и Олли Уоткинс в компенсированное арбитром время.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Ноттингем Форест 2:0
Голы: 1:0 Бертран Траоре (48'), 2:0 Олли Уоткинс (90 + 5') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Эмилиано Буэндия (Леандер Дендонкер, 75'), Леон Бэйли (Бертран Траоре, 28'), Олли Уоткинс Ноттингем Форест: Бреннан Джонсон, Джонджо Шелви (Тайво Авонийи, 65'), Морган Гиббз-Уайт, Данило (Андре Айю, 79'), Джо Уорролл (Орел Мангала, 65'), Шейку Куйяте (Ремо Фройлер, 32'), Харри Тоффоло, Фелипе, Мусса Ньякат, Неко Уильямс, Кейлор Навас Предупреждения: Джонджо Шелви (36'), Эзри Конса (85'), Тайво Авонийи (85'), Орел Мангала (90'), Харри Тоффоло (90 + 1'), Олли Уоткинс (90 + 6')
Благодаря этой победе «Астон Вилла» набрала 47 пунктов и поднялась на шестое место в турнирной таблице. В активе «Ноттингема» осталось 27 баллов и восемнадцатая позиция.