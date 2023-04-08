ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 19:11
    • «Ньюкасл» в гостях оказался сильнее «Брентфорда»
  • 18:59
    • «Тоттенхэм» добыл победу в матче с «Брайтоном»
  • 18:54
    • «Челси» при Лэмпарде проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:39
    • Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Унион»
  • 18:38
    • «Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» добыл победу в матче с «Брайтоном»

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Брайтон энд Хоув Альбион Астон Вилла Ноттингем Форест
    В матче 30-го тура английской Премеьр-лиги «Тоттенхэм» в родных стенах взял верх над «Брайтоном» со счетом 2:1.

    Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн

    На голы Сон Хын Мина и Харри Кейна гости смогли ответить лишь точным ударом престижа в исполнении Льюса Данка.

    Заработанные три очка позволили «Тоттенхэму» закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Брайтона» 46 баллов и седьмая позиция.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Астон Вилла» дома уверенно переиграла «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

    Голами в матче отметились Бертран Траоре на 48-й минуте и Олли Уоткинс в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Ноттингем Форест 2:0
    Голы: 1:0 Бертран Траоре (48'), 2:0 Олли Уоткинс (90 + 5') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Джейкоб Рэмси, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Эмилиано Буэндия (Леандер Дендонкер, 75'), Леон Бэйли (Бертран Траоре, 28'), Олли Уоткинс Ноттингем Форест: Бреннан Джонсон, Джонджо Шелви (Тайво Авонийи, 65'), Морган Гиббз-Уайт, Данило (Андре Айю, 79'), Джо Уорролл (Орел Мангала, 65'), Шейку Куйяте (Ремо Фройлер, 32'), Харри Тоффоло, Фелипе, Мусса Ньякат, Неко Уильямс, Кейлор Навас Предупреждения: Джонджо Шелви (36'), Эзри Конса (85'), Тайво Авонийи (85'), Орел Мангала (90'), Харри Тоффоло (90 + 1'), Олли Уоткинс (90 + 6')

    Благодаря этой победе «Астон Вилла» набрала 47 пунктов и поднялась на шестое место в турнирной таблице. В активе «Ноттингема» осталось 27 баллов и восемнадцатая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Манчестер Сити» разгромит «святых»
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Реал» быстро затопит «Желтую субмарину»
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры