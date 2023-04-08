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    Талалаев — о «Торпедо»: Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура

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    Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о победе московской команды над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду.

    Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов. Руководители клуба выбрали другой путь, я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!» — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

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    • После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).

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