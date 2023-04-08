Талалаев — о «Торпедо»: Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура

Бывший главный тренерподелился мнением о победе московской команды над(2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду.

Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов. Руководители клуба выбрали другой путь, я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!» — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).