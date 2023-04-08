В «Ференцвароше» заявили, что Черчесов предан клубу

отреагировали на информацию о том, что главным тренером венгерской командыинтересуется московское

«Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть "Ференцварош" и возглавить московское "Динамо" — очередные слухи, которые мы никак не будем комментировать.

Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт», — сообщили Sport24 в пресс-службе «Ференцвароша».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года, под руководством 59-летнего российского специалиста команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.