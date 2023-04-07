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    Дайч о симуляции: Одному ломают голеностоп — все молчат, другому ломают ресницу — это конец света

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    Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч эмоционально прокомментировал эпизод с удалением Абдулая Дукуре в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

    Шон Дайч
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    Шон Дайч

    На 58-й минуте футболист отмахнулся от Харри Кейна и ударил его по лицу, за что был удален с поля.

    «Это была большая драма из ничего. Меня беспокоит, когда я вижу, как после этого его проверяют на сотрясение мозга. Серьезно?», — сказал Шон Дайч.

    «Странные вещи получаются в футболе. С одной стороны есть футболист, которому теоретически могли сломать голеностоп — и все молчат.

    С другой стороны есть игрок, которому ломают ресницу — и это похоже на конец света. Таково общество и то, как все изменилось.

    Я говорил об этом много лет. Миллионы детей каждую неделю видят, как футболисты обманывают, ныряют везде, и никто не говорит ни слова.

    Кого-то щелкают по ресницам, и это становится серьезной проблемой. Вот как оно получается сейчас.

    И дело здесь не в том, являешься ли ты футбольным тренером, а в том, чтобы быть человеком. Если парни падают на тренировке, я говорю им, чтобы они вставали. У меня свои стандарты», — заявил главный тренер «Эвертона».

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