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    Бывший тренер «Локомотива» может возглавить сборную Украины

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    Сборная Украины продолжает поиски нового главного тренера.

    Славен Билич
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    Славен Билич

    По информации журналиста Фабрицио Романо, новым наставником украинской национальной команды может стать хорватский специалист Славен Билич.

    Сообщается, что Украинская ассоциация футбола в ближайшее время может начать переговоры с Биличем, который не так давно покинул «Уотфорд».

    В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.

    Билич до этого работал в сборной Хорватии, московском «Локомотиве», «Вест Хэме», «Бешикташе» и «Вест Бромвиче».

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