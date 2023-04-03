Бывший тренер «Локомотива» может возглавить сборную Украины

Сборная Украины продолжает поиски нового главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым наставником украинской национальной команды может стать хорватский специалист Славен Билич.

Сообщается, что Украинская ассоциация футбола в ближайшее время может начать переговоры с Биличем, который не так давно покинул «Уотфорд».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.

Билич до этого работал в сборной Хорватии, московском «Локомотиве», «Вест Хэме», «Бешикташе» и «Вест Бромвиче».