Бывший тренер «Локомотива» может возглавить сборную Украины

Славен Билич Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, новым наставником украинской национальной команды может стать хорватский специалист Славен Билич.
Сообщается, что Украинская ассоциация футбола в ближайшее время может начать переговоры с Биличем, который не так давно покинул «Уотфорд».
В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань.
Билич до этого работал в сборной Хорватии, московском «Локомотиве», «Вест Хэме», «Бешикташе» и «Вест Бромвиче».