ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта

    Стало известно, когда Месси перейдет в клуб МЛС

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании MLS ЧМ-2026
    Лионель Месси может остаться в «Пари Сен-Жермен» еще на один сезон, утверждает испанское издание Marca.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В 2025 году Месси планирует перейти в один из клубов МЛС.

    По данным источника, аргентинец считает, что это поможет ему подготовиться к чемпионату мира.

  • Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
  • Впервые в истории в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных
  • 16/03/2023

    • Как известно, в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

    Ранее различные СМИ неоднократно сообщали, что главным претендентом на Месси в МЛС является «Интер Майами».

  • Клубы MLS готовы совместно платить зарплату Месси
  • Читайте по теме

    • Действующий контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2023 года. Напомним, также появилась информация, что семикратный обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в «Барселону».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев устроит погром американцу?
  • Юбэнкс — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?
  • Серундоло — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» затронет и матч с «Нью-Джерси»
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры