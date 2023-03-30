Стало известно, когда Месси перейдет в клуб МЛС

может остаться веще на один сезон, утверждает испанское издание Marca.

В 2025 году Месси планирует перейти в один из клубов МЛС.

По данным источника, аргентинец считает, что это поможет ему подготовиться к чемпионату мира.

Как известно, в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее различные СМИ неоднократно сообщали, что главным претендентом на Месси в МЛС является «Интер Майами».

Действующий контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2023 года. Напомним, также появилась информация, что семикратный обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в «Барселону».