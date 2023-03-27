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    Клубы MLS готовы совместно платить зарплату Месси

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    Клубы МЛС готов взять на себя часть обязательств по зарплате Лионеля Месси в том случае, если он перейдет в одну из команд лиги, сообщает Diario SPORT.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Руководители клубов североамериканской лиги пришли к выводу, что совместными усилиями им будет проще уговорить Месси перейти в одну из команд.

    В МЛС уверены, что привлечение аргентинца поспособствует увеличению доходов от продажи телевизионных прав и существенно повысит интерес к турниру.

    При этом у Месси будет возможность самостоятельно выбрать клуб, в котором он продолжит карьеру.

    Ранее СМИ неоднократно сообщали, что главным претендентом на Месси в МЛС является «Интер Майами».

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    • Действующий контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2023 года. Напомним, сообщалось, что семикратный обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в «Барселону».

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