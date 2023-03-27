Клубы MLS готовы совместно платить зарплату Месси

Клубыготов взять на себя часть обязательств по зарплатев том случае, если он перейдет в одну из команд лиги, сообщает Diario SPORT.

Руководители клубов североамериканской лиги пришли к выводу, что совместными усилиями им будет проще уговорить Месси перейти в одну из команд.

В МЛС уверены, что привлечение аргентинца поспособствует увеличению доходов от продажи телевизионных прав и существенно повысит интерес к турниру.

При этом у Месси будет возможность самостоятельно выбрать клуб, в котором он продолжит карьеру.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что главным претендентом на Месси в МЛС является «Интер Майами».

Действующий контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2023 года. Напомним, сообщалось, что семикратный обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в «Барселону».