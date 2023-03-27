Клубы MLS готовы совместно платить зарплату Месси

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Руководители клубов североамериканской лиги пришли к выводу, что совместными усилиями им будет проще уговорить Месси перейти в одну из команд.
В МЛС уверены, что привлечение аргентинца поспособствует увеличению доходов от продажи телевизионных прав и существенно повысит интерес к турниру.
При этом у Месси будет возможность самостоятельно выбрать клуб, в котором он продолжит карьеру.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что главным претендентом на Месси в МЛС является «Интер Майами».
Действующий контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до конца июня 2023 года. Напомним, сообщалось, что семикратный обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в «Барселону».