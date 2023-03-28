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    Тренер сборной Казахстана: Алип может уйти из «Зенита» в аренду

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    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что защитник Нуралы Алип может покинуть «Зенит».

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «Я не раз говорил, что это наш основной защитник. С ним и без него сборная Казахстана играет по-разному. Алип здорово ведет единоборства, у него неплохая скорость.

    Понятно, что в "Зените" высокая конкуренция. Да и уровень давления в таком клубе очень серьезный. Алип это осознает.

    Он уже получил большой опыт, даже тренируясь в составе питерской команды с такими мастерами. Сейчас он уже готов к следующему шагу — матчи за сборную это показывают.

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    • Но если Алип не будет получать достаточного игрового времени в "Зените" (а он хочет играть), то, думаю, станет рассматривать вариант с арендой в другую команду», — сказал Адиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

    В текущем сезоне Алип провел в чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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