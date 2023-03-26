«Балтика» — КАМАЗ: счет матча 1:0, обзор гола

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Судьба встречи решилась на 76-й минуте, когда точный удар Сергея Пряхина принес победу хозяева поля.
Футбол. Россия. ФНЛ
Балтика — КамАЗ 1:0
Гол: 1:0 Сергей Пряхин (76') Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Фольмер (Младен Кашчелан, 83'), Гедеон Гузина (Дмитрий Барков, 83'), Ян Казаев, Максим Кузьмин (Сергей Пряхин, '), Владислав Лазарев, Musaev T., Александр Осипов, Putsko A., Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов (Аслан Дудиев, 65') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов (Александр Гаглоев, 46'), Руслан Аюкин, Владлен Бабаев (Сергей Серченков, 65'), Алексей Герасимов, Юрий Кириллов (Дамир Таликин, 60'), Амир Мохаммад (Арсен Адамов, 75'), Валентин Пальцев, Даниил Шамкин (Богдан Рейхмен, 60'), Виктор Свежов, Николай Толстопятов Предупреждения: Аслан Дудиев (79'), Никола Радмановац (85'), Алексей Герасимов (86'), Владислав Лазарев (90+4'), (90+5'), Младен Кашчелан (90+5')
Победа позволила «Балтике» набрать 51 очко и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У КАМАЗа 33 пункта и десятая строчка.