Президент Ла Лиги назвал невозможным возвращение Месси в «Барселону»

Президент Ла Лигизаявил, чтоне сможет подписатьэтим летом.

Контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет вернуться в «Барсу».

«Месси не может вернуться в "Барселону" при нынешней экономической ситуации в клубе. Разве что он существенно не снизит зарплату, но это было бы странно. Но и в "ПСЖ" он тоже не может быть.

У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у "ПСЖ" меньше доходов, чем у "Барселоны". "ПСЖ" — это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.

Может ли Ла Лига помочь "Барселоне"? Единственный, кто может что-то сделать, — это "Барса". Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в "Барселоне", но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать», — приводит слова Тебаса Marca.