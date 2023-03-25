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    Президент Ла Лиги назвал невозможным возвращение Месси в «Барселону»

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет подписать Лионеля Месси этим летом.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет вернуться в «Барсу».

    «Месси не может вернуться в "Барселону" при нынешней экономической ситуации в клубе. Разве что он существенно не снизит зарплату, но это было бы странно. Но и в "ПСЖ" он тоже не может быть.

  • «Барселона» ищет возможность подписать Месси
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    • У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у "ПСЖ" меньше доходов, чем у "Барселоны". "ПСЖ" — это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.

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    • Может ли Ла Лига помочь "Барселоне"? Единственный, кто может что-то сделать, — это "Барса". Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в "Барселоне", но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать», — приводит слова Тебаса Marca.

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