«Реймс» — «Марсель»: счет матча 1:2, обзор голов

В выездном поединке 28-го тура чемпионата Франциисо счетом 2:1 выиграл у

Гол Фоларина Балогана вывел «Реймс» вперед в самом начале матча, однако дубль Алексиса Санчеса помог гостям отыграться и набрать 3 очка.

Все голы были забиты до 29-й минуты поединка.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Марсель 1:2 Голы: 1:0 Фоларин Балогун (13'), 1:1 Алексис Санчес (16'), 1:2 Алексис Санчес (29') Реймс: Йеванн Диуф, Томас Фоке (Максим Бузи, 87'), Cheick Keita (Эммануэль Агбаду, 75'), Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет, Азор Матусива (Йенс-Люс Каюсте, 75'), Дион Лопи (Мизьян Маолида, 87'), Дзюня Ито, Маршал Манетси, Алексис Флипс (Митчелл ван Берген, 75'), Фоларин Балогун Марсель: Алексис Санчес, Руслан Малиновский (Аззедин Унаи, 64'), Дженгиз Ундер (Эрик Бейи, 90'), Нуну Тавареш, Маттео Гюэндузи, Жордан Верету, Жонатан Клосс (Исса Каборе, 64'), Валентин Ронжье, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Пау Лопес Предупреждения: Тибо де Смет (14'), Маттео Гюэндузи (14'), Руслан Малиновский (19'), Валентин Ронжье (69'), Эммануэль Агбаду (90 + 1')

После этого результата у «Марселя» 59 очков, с которыми он занимает 2-е место. «Реймс» прервал свою беспроигрышную серию и с 43 очками занимает 9-ю строчку.