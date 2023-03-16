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    Ковтун: если Карпин чем-то недоволен — прямо и жёстко скажет

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    Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун прокомментировал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    Юрий Ковтун
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    Юрий Ковтун

    «Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, нет больших изменений. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает.

    Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию. Валерий Георгиевич очень креативный специалист, и если чем-то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет подопечным. Умеет замотивировать», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

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