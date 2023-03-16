Ковтун: если Карпин чем-то недоволен — прямо и жёстко скажет

Юрий Ковтун Фото: globallookpress.com
«Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, нет больших изменений. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает.
Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию. Валерий Георгиевич очень креативный специалист, и если чем-то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет подопечным. Умеет замотивировать», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».
В настоящий момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.