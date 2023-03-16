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    Ковтун назвал главную проблему сборной России

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    Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун считает, что национальной команде не хватает качественных исполнителей в обороне.

    Юрий Ковтун
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    Юрий Ковтун

    «Есть неуступчивые ребята, со своей манерой игры. А с другой стороны, защитников вроде бы много, а сборной всё равно не хватает.

    Был Игнашевич, был Березуцкий — вот конкретные фамилии. А кого сейчас можно выделить? Ну Джикия — понятно. Появился Осипенко в "Ростове". А если вдруг что — кто заменит?

    В "Динамо" иностранцы, в "Локомотиве" тоже до недавних пор легионеры играли, Кузьмичев только сейчас стал выходить.

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  • 13/03/2023

    • Раньше в сборную вызывали пять-шесть защитников: три центральных и пару-тройку крайних. Всё. Это классика, так и должно быть. А когда ты берешь 8–10 защитников, понятно, что никакой конкретики нет», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

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