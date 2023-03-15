«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

«Крылья Советов» — ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
Запасные: Фролов, Овсянников, Загородников, Гапонов, Горшков, Зотов, Коваленко, Иванисеня, Чиркович, Рахманович, Шитов, Хлусов.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, медина, Чалов, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Лукин, Дивеев, Роша, Щенников, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Ермаков, Карраскаль.
Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.
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