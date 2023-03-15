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    «Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд

    «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов ЦСКА
    Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА.

    «Крылья Советов» — ЦСКА
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    «Крылья Советов» — ЦСКА

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Загородников, Гапонов, Горшков, Зотов, Коваленко, Иванисеня, Чиркович, Рахманович, Шитов, Хлусов.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, медина, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Акинфеев, Лукин, Дивеев, Роша, Щенников, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Ермаков, Карраскаль.

    Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

    Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данный поединок.

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