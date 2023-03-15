15 марта в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России. Это будет первый поединок в серии. Начало игры в 17:30 мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Текущий период календаря можно назвать одним из самых тяжелых для самарцев. У них было две встречи с «Динамо» в Кубке России, по итогам которых им удалось пройти дальше за счет одного гола (3:2).

Последние результаты — это два неудачных матча в РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Динамо» 0:1 и потерпели крупное поражение от ЦСКА со счетом 0:4.

Коэффициенты матча Крылья Советов — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.903.302.45Фрибет$40

Перед игрой с таким сложным соперником «Крылья» набрали серию из трех матчей без побед, что не может не беспокоить.

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Стоит отметить также, что хозяева пропускали во всех последних четырех поединках сезона, так что есть большая вероятность продления серии.

ЦСКА

«Армейцы» сейчас удивляют, причем не всегда приятно. До разгрома «Крыльев» они потерпели две неудачи, хотя одна из них была не такой уж и критичной.

Речь идет о поражении в Кубке России от «Краснодара» 0:1. Там ЦСКА уже вел в серии 3:0, поэтому позволил себе сыграть вот так и отдать инициативу сопернику.

Куда более неприятное поражение было в матче РПЛ с «Сочи». Там подопечные Федотова уступили всухую с разницей в 2 мяча.

Также примечательно, что ЦСКА проиграл два выездных матча подряд, не забив ни в одном случае.

Прогноз и ставки

Букмекеры затрудняются дать ответ на вопрос о фаворите. Котировки практически одинаковые — 2.90 на «Крылья» и 2.45 на ЦСКА.

«Крылья» ничего не смогли сделать с ЦСКА в последних 5 очных встречах. «Армейцы» выиграли во всех случаях и последний результат показал, что сейчас команда Федотова на голову выше.

Гости постараются победить, чтобы дома на мастерстве довести дело до логического конца. Им нужен финал и они его получат. Ставка на победу ЦСКА в этом матче.

Конечно, это кубковый матч и «Крылья» сыграют аккуратнее, чтобы не допустить разгрома. Вторая ставка — тотал меньше 2.5 за 1.80.