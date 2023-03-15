ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру Лионель МессиМесси против мафии. Как нарковойны в Росарио затронули великого футболиста
    Все новости спорта

    «Крылья» — удобный соперник для ЦСКА

    «Крылья Советов» — ЦСКА. Ставки (к. 2.45) и прогноз на Кубок России 15 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан Роша
    15 марта в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России. Это будет первый поединок в серии. Начало игры в 17:30 мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 15 Марта 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Текущий период календаря можно назвать одним из самых тяжелых для самарцев. У них было две встречи с «Динамо» в Кубке России, по итогам которых им удалось пройти дальше за счет одного гола (3:2).

    Последние результаты — это два неудачных матча в РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Динамо» 0:1 и потерпели крупное поражение от ЦСКА со счетом 0:4.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 2.903.302.45Фрибет$40
    •

    Перед игрой с таким сложным соперником «Крылья» набрали серию из трех матчей без побед, что не может не беспокоить.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить также, что хозяева пропускали во всех последних четырех поединках сезона, так что есть большая вероятность продления серии.

    ЦСКА

    «Армейцы» сейчас удивляют, причем не всегда приятно. До разгрома «Крыльев» они потерпели две неудачи, хотя одна из них была не такой уж и критичной.

    Речь идет о поражении в Кубке России от «Краснодара» 0:1. Там ЦСКА уже вел в серии 3:0, поэтому позволил себе сыграть вот так и отдать инициативу сопернику.

  • Поворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
  • Все, что нужно знать о турнире, в котором летом может сыграть сборная России по футболу
  • Вчера

    • Куда более неприятное поражение было в матче РПЛ с «Сочи». Там подопечные Федотова уступили всухую с разницей в 2 мяча.

    Также примечательно, что ЦСКА проиграл два выездных матча подряд, не забив ни в одном случае.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры затрудняются дать ответ на вопрос о фаворите. Котировки практически одинаковые — 2.90 на «Крылья» и 2.45 на ЦСКА.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Крылья» ничего не смогли сделать с ЦСКА в последних 5 очных встречах. «Армейцы» выиграли во всех случаях и последний результат показал, что сейчас команда Федотова на голову выше.

    Гости постараются победить, чтобы дома на мастерстве довести дело до логического конца. Им нужен финал и они его получат. Ставка на победу ЦСКА в этом матче.

    Конечно, это кубковый матч и «Крылья» сыграют аккуратнее, чтобы не допустить разгрома. Вторая ставка — тотал меньше 2.5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Швентек — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дрейпер — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сакраменто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. «Крылья» — удобный соперник для ЦСКА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры