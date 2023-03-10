Бердыев: Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке

Главный тренервысказался относительнопротив(0:4) в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.

«Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке. У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА (2:0). В первом тайме было преимущество, достаточно моментов для взятия ворот, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, пропустили, есть над чем работать.

Быстрый второй гол и желание команды отыграть, авантюрная игра в обороне позволили "Оренбургу" контратаковать, что они хорошо умеют делать», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).