ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешСкатился до уровня Роналду. Тен Хаг должен забрать у Фернандеша капитанскую повязку после позора на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Нагельсманн: Одна из задач — обрезать пути доставки мяча на Месси

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мыслями перед ответным поединком с ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов, который состоится 8 марта в Мюнхене.

    Юлиан Нагельсманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсманн

    «Мы не можем позволить себе входить в игру слишком долго. Одна из задач на этот матч — не давать сопернику слишком много пространства перед линией нашей обороны. Также надо будет обрезать пути доставки мяча на Месси и не позволять ему менять направление атак.

    У "ПСЖ" узнаваемый стиль и понятная манера, что можно использовать в своих целях, но они также способны поймать тебя на контратаке, если будешь допускать ошибки», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

    LiveSport регулярно выкладывает прогнозы на предстоящие матчи. Все прогнозы на Лигу чемпионов есть здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто и сколько забьет в Лондоне?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Даллас — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры