Нагельсманн: Одна из задач — обрезать пути доставки мяча на Месси

Главный тренер «Баварии»поделился мыслями перед ответным поединком с ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов, который состоится 8 марта в Мюнхене.

«Мы не можем позволить себе входить в игру слишком долго. Одна из задач на этот матч — не давать сопернику слишком много пространства перед линией нашей обороны. Также надо будет обрезать пути доставки мяча на Месси и не позволять ему менять направление атак.

У "ПСЖ" узнаваемый стиль и понятная манера, что можно использовать в своих целях, но они также способны поймать тебя на контратаке, если будешь допускать ошибки», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

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